Belediyeden 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1 yıllık bebek bezi

Kabine toplandı: Gündemde en düşük emekli maaşı var!
Kabine toplandı: Gündemde en düşük emekli maaşı var!
Faizsiz 50.000 TL Yeni Yıl Kredisi!
Faizsiz 50.000 TL Yeni Yıl Kredisi!
Sponsorlu İçerik
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
KDK'dan kuryeler için bakanlıklara tavsiye kararı
KDK'dan kuryeler için bakanlıklara tavsiye kararı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Belediyeden 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1 yıllık bebek bezi

Şahinbey Belediyesi, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 15:45, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:59
Yazdır
Belediyeden 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1 yıllık bebek bezi

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beydilli Mahallesi'nde 4'üncü çocukları dünyaya gelen Çapan ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak sağlıklı bir toplum oluşması için 15 yıldan beri "Hoş geldin bebek" projesini uyguladıklarını ve proje kapsamında aileleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Şu ana kadar 186 bin bebeğin ailesine ziyarette bulunduklarını dile getiren Tahmazoğlu, bugün itibarıyla hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin bu anlamda yükünü hafifletmek adına 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacaklarını dile getirdi.

Böylelikle ailelerin bütçesine destek olacaklarını vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Uygulamamız çocuk eğer ikiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren başlayacak. Desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 3'ten az çocuk sayısı olunca Türkiye'nin nüfusu azalıyor ve yaşlanmaya başlıyor. Şu anda ortalamaya baktığımızda 1,6'ya düşmüş durumda. Hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin bu konudaki yükünü azaltmak amacıyla böyle bir uygulamaya başladık. Ailelerimiz başvuru yaptığı takdirde 12 ay boyunca çocuk bezini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız. "

Anne Aysel Çapan ise Şahinbey Belediyesinin uyguladığı projeden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu uygulama ekonomimize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Baba Kazım Çapan da Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Mükemmel bir proje. Başkanımızdan Allah razı olsun. Gaziantep'te ilk defa uygulanan bir proje. Şu anda ekonomik anlamda bizi rahatlatan bir proje oldu." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber