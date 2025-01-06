Belediyeden 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1 yıllık bebek bezi

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beydilli Mahallesi'nde 4'üncü çocukları dünyaya gelen Çapan ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak sağlıklı bir toplum oluşması için 15 yıldan beri "Hoş geldin bebek" projesini uyguladıklarını ve proje kapsamında aileleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Şu ana kadar 186 bin bebeğin ailesine ziyarette bulunduklarını dile getiren Tahmazoğlu, bugün itibarıyla hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin bu anlamda yükünü hafifletmek adına 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacaklarını dile getirdi.

Böylelikle ailelerin bütçesine destek olacaklarını vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Uygulamamız çocuk eğer ikiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren başlayacak. Desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 3'ten az çocuk sayısı olunca Türkiye'nin nüfusu azalıyor ve yaşlanmaya başlıyor. Şu anda ortalamaya baktığımızda 1,6'ya düşmüş durumda. Hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin bu konudaki yükünü azaltmak amacıyla böyle bir uygulamaya başladık. Ailelerimiz başvuru yaptığı takdirde 12 ay boyunca çocuk bezini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız. "

Anne Aysel Çapan ise Şahinbey Belediyesinin uyguladığı projeden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu uygulama ekonomimize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Baba Kazım Çapan da Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Mükemmel bir proje. Başkanımızdan Allah razı olsun. Gaziantep'te ilk defa uygulanan bir proje. Şu anda ekonomik anlamda bizi rahatlatan bir proje oldu." diye konuştu.