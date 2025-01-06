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UKOME'de kabul edildi: Siyasi faaliyetlerde kullanılan otobüslere ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi faaliyetlerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatının iptal edilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 17:38, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:38
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UKOME'de kabul edildi: Siyasi faaliyetlerde kullanılan otobüslere ceza

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Ruhsatı iptal edilip, faaliyet hakkı geri alınacak

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında, "Özel Halk Otobüslerinin Hizmet Kalite Kesintisi Değerlendirme Cetveli"ne "Aracın siyasi içerikli veya yasa dışı faaliyetlerde kullanılması, kullandırılması, kiraya verilmesi sonucunda otobüs taşımacılarının ruhsatı iptal edilir. Toplu taşıma aracı kullanım belgesiyle verilen taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı geri alınır" maddesinin eklenmesi teklif edildi.

400 bilet cezası kesildi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, mevcut cetvelde konuya ilişkin yaptırım olarak 400 bilet cezası kesildiğini söyledi.

Şoförle birlikte otobüs sahibi de ceza alacak

Cezanın caydırıcı olduğunu savunan Aksu, ayrıca otobüs sahibinin izni olmadan şoförün yaptığı bir eylemde otobüs sahibinin de ceza alabileceğini kaydetti.

Aksu, "Otobüs taşımacılarının ruhsatının iptal edilmesi maddesi çok ağır. Biz buna katılmıyoruz. Biz, bunun değiştirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ise taşımacının kendisinin siyasi içerikli veya yasa dışı faaliyetlere katılması durumunda taşımacılık ruhsatının iptal edilebileceğini ifade etti.

"Cezayı fazlasıyla kazanıyorlar"

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, geçen yıl konuyla ilgili iki olay yaşadıklarını belirterek, "400 bilet ceza verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Bu arkadaşlar zaten o cezayı fazlasıyla kazanıyor. Burada ruhsat iptali gerekiyor. Ruhsat iptalini yaptık. Mahkemeden, TUDES'te (Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi) böyle bir ceza maddesi olmadığından dolayı geri döndü. Biz de bunu maddeye koyalım" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün de söz konusu maddenin düzenleneceğini belirterek, bunun net bir şekilde ifade edileceğini kaydetti.

Yeniden düzenlenerek sunulan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

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