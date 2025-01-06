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Isparta'da üç faili meçhul olay çözüldü, 1 kişi tutuklandı

Isparta'da üç faili meçhul olay, polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde aydınlatıldı. Hırsızlık ve yaralama suçlarından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 18:34, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:36
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Isparta'da üç faili meçhul olay çözüldü, 1 kişi tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda il merkezinde meydana gelen üç faili meçhul olay aydınlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, şüpheli M.E. bir otomobilden çaldığı akü ile birlikte gözaltına alındı ve mağdur vatandaşa aküsü teslim edildi.

Evden hırsızlık ihbarı üzerine yapılan detaylı araştırmaların ardından ise şüpheli E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Kesici aletle 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

Kesici aletle 2 kişiyi yaralayan B.A. ve A.F.Y. da ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tespit edilerek gözaltına alındı. Aydınlatılan bu üç olayla ilgili olarak şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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