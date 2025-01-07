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Bahçeli: Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yüzyılın barışın ve huzurun yüzyılı olacağını söyledi. Bahçeli "Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:10, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:11
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Bahçeli: Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yeni yüzyılın terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinleneceğini belirten MHP lideri Bahçeli, "Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni yüzyılda ayrışmanın, dağılmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Köprülerin altından çok sular akmıştır, devir değişmiş kilitler açılmış, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış ve huzur döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

"BİZİM BOŞA GEÇİRECEK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK"

Yıkmak kolay, yapmak zordur. Bizim yıkım heveslilerine karnımız toktur. Muhalefeti ülkesine ve milli ülkülere karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süredi dolmuştur. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır.

Yeni yüzyıl terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur.

"TERÖR MUSİBETİ BİTECEK, TÜRK MİLLETİ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak.

"KAVGAYLA GİDECEĞİMİZ BİR YER YOKTUR"

Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavgayla gideceğimiz bir yer yoktur.

"SURİYE'DE ZULÜM DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir."

FERDİ TAYFUR'UN VEFATI

Arabesk müziği devamlı küçümsenmiştir. İnsanımızın iş çekişine tercüman olan her ses her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur.

Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir. Arabesk bizim geleneğimizin süsüdür. Çok değerli kardeşim arkadaşım merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"DIŞARIDAN GELİP YENEMEYENLER, İÇERİDEN ÇÖZMEYİ DENİYORLAR"

Dışarıdan gelip yenemeyenler, içeriden çözmeyi deniyorlar. Kullandıkları araçlar ve aracılar bellidir. FETÖ, zillete düşmüş siyasi partiler bunlardan bazılarıdır. Türkiye'de CHP bunların kontrolündedir. Hesap aynıdır ve kalleştir."

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