Bahçeli: Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yeni yüzyılın terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinleneceğini belirten MHP lideri Bahçeli, "Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni yüzyılda ayrışmanın, dağılmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Köprülerin altından çok sular akmıştır, devir değişmiş kilitler açılmış, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış ve huzur döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

Yıkmak kolay, yapmak zordur. Bizim yıkım heveslilerine karnımız toktur. Muhalefeti ülkesine ve milli ülkülere karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süredi dolmuştur. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır.

Yeni yüzyıl terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur.

"TERÖR MUSİBETİ BİTECEK, TÜRK MİLLETİ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak.

"KAVGAYLA GİDECEĞİMİZ BİR YER YOKTUR"

Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavgayla gideceğimiz bir yer yoktur.

"SURİYE'DE ZULÜM DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir."

FERDİ TAYFUR'UN VEFATI

Arabesk müziği devamlı küçümsenmiştir. İnsanımızın iş çekişine tercüman olan her ses her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur.