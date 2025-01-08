2 PTT çalışanını öldüren zanlı 14 el ateş etmiş

Olay, dün akşam, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana geldi. Müdürlüğün kargo birimine gelen H.K., babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. H.K.'nin bu talebi kabul edilmeyince çalışanlarla tartıştı.

Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.K., belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı. Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası kaçan şüphelinin aracı Fener Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Çevreyi çembere alan ekipler, şüpheliyi Camiönü Mahallesi'nde saklandığı binanın çatı katında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin tamamlanacak sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OLAY ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; H.K.'nin kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş'a yumruk attığı, daha sonra aralarında arbede yaşandığı, saldırganın belinden çıkardığı silahla Okumuş ve arbedeyi ayırmak için araya giren temizlik personeli Ömer Beyazıt'a ateş açtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, usulsüz işlem talebine olumsuz yanıt alması üzere, 2 PTT görevlisini öldüren H.K.'nin, 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.

(Fotoğrafta: Ömer Beyazıt)

BAKAN URALOĞLU, RİZE'DE

Selim Okumuş'un cenazesinin bugün ikindide Hemşin ilçesinde, Ömer Beyazıt'ın cenazesi ise Derepazarı'nda toprağa verilecek. Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cenazelere katılıp, ailelere taziye ziyaretinde bulunacak.

(Fotoğrafta: Selim Okumuş)

Öte yandan Selim Okumuş'un 26 yıldır PTT bünyesinde görev yaptığı, evli ve 2 kız babası olduğu; 20 yıllık PTT çalışanı olan Ömer Beyazıt'ın da 7 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.