Devlet hastanesinde dehşet: Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Mustafa A. (51), hastanedeki koridorda kantinde çalışan ve aralarında ilişki bulunduğu iddia edilen Derya Kozak (37) isimli kadınla tartıştı. Ardından şahıs, yanında getirdiği tabancayla kadına ateş açtı. Mustafa A., daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olay sonrası Kozak ve tetiği çeken Mustafa A. ağır yaralanırken, ikisi de hastanede ameliyata alındı. Hastaneye kaldırılan Kozak ve Mustafa A. hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ederken, polis silahın hastaneye nasıl sokulduğu konusunda ise detaylı araştırma başlattı.