Ambulans hizmetlerinde yeni dönem başlıyor

Ambulanslar yeni nesil teknolojiye kavuşuyor.

Sağlık Bakanlığının Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Ambulans işletmeye yetkili olanlar dışındakilerce ambulans satın alınamayacak ancak kamu kurum ve kuruluşlarına hibe etmek amacıyla yapılacak satın alımlarda bu hüküm uygulanmayacak.

Ambulans servisleri, uygunluk belgesi almadan ve asgari sayıda yeterlilik belgesini tamamlamadan faaliyete geçemeyecek, ambulanslar bu belge olmadan faaliyet gösteremeyecek. Ambulans servisi, ambulanslar ve sağlık hizmeti sunulan alanlarda bulunması zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak.

Yeni dönemde denetimler artırılıyor, araç takip sistemi artık zorunlu hale getiriliyor.

Tüm ambulanslar, yol ve sürücü mahallini gösteren IP kamera sistemleriyle canlı olarak izlenecek. Vatandaşın ilk çağrıdan sağlık tesisine ulaşıncaya kadar olan tüm süreci yeniden düzenlendi.

Canlı trafik verisine göre vakaya en yakın ve en uygun ambulans ekibi, bilişim destekli sistemle belirlenecek.

"Hasta Nakil Ambulansı" yerine "Hasta Nakil" ibaresi yer alacak

Hastanın intikal ettirileceği hastanenin hangisi olacağı da dijital sistem tarafından mobil cihaz üzerinden iletilecek.

Hastaya ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelerin bilgileri mobil cihazla kayıt altına alınacak. İlgili sağlık tesisine dijital sistem üzerinden aktarılacak.

Hasta nakil ambulanslarının rengi de gri olarak belirlendi.

Araçların üzerinde yer alan "Hasta Nakil Ambulansı" yerine "Hasta Nakil" ibaresi yer alacak.

Hasta nakil ambulanslarında bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinden ışık tertibatı çıkarıldı.

Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda dörtlü flaşörler yakılacak.

Sağlık Komuta Kontrol Merkezinin onayı ile sesli uyarı sistemini kullanabilecek. Acil yardım ve özel donanımlı ambulansların ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek

Ambulans servislerine danışman hekim bulundurma zorunluluğu da getirildi. Danışman hekim, vakaların takibi ve tedavi uygulanması süreçlerinden ambulans ekibi ile birlikte sorumlu olacak.

Özel donanımlı ambulanslar, Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca edinilebilecek. Ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek.

Yönetmelikte geçen araçlar, afet durumları haricinde cenaze nakli amacıyla kullanılamayacak. Ambulans servisi, şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamayacak.

Kara ambulansları yeterlilik belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorunda olacak. İl sınırları dışına, il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile veya ambulans servisi olmayan illerden diğer illere hasta nakletmek amacı ile çıkılabilecek. Hasta nakil ambulansları, sağlık tedbiri hizmeti amacıyla kullanılamayacak.

Ambulans servisleri tarafından, sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilecek. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki ambulans işletenler, yanıltıcı tanıtımların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan ve bunları çağrıştıracak isimleri kullanamayacak ve tabelalarında belirtemeyecek. Ambulans servislerinin isimleri içerisinde "ambulans" kelimesi ve yabancı kelimeler bulunamayacak.

Çağrı merkezinin telefon numarası üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamayacak. Ambulanslar üzerinde, Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamayacak.

Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerince sunulan ambulans hizmetleri ile ambulanslar ve acil sağlık araçlarını kapsayacak.