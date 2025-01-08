Altın fiyatları ne kadar? (8 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 646 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 48 bin 798 lira oldu.

Gram altın güne 3.008 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 919 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.008,8360 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.919,3100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.840,36 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.911,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.614,9200 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.663,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.647,2100 dolar