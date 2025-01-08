Kendisini yakalamaya gelen Jandarmanın aracını çalıp kaçtı
Silivri'de Tayyip F., kuzeninin aracını kaçırdı. Aracı bir at çiftliğine götürdüğü ihbarının ardından Jandarma harekete geçti. Burada arabayı bulan ekipler, Tayyip F.'yi de Jandarma aracına bindirdi. Ekiplerin incelemesi sırasında bir anda sürücü koltuğuna geçen Tayyip F., Jandarma aracını kaçırdı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıntı araç ihbarı üzerine at çiftliğine gelen jandarmanın aracını çalan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.
Mustafa S'nin, kuzeninin otomobilini çalıp Kurfalı'da bulunan at çiftliğine götürdüğüne yönelik ihbarı üzerine jandarma ekipleri buraya gitti.
Ekipler, çiftlikte otomobili bularak, muhafaza altına aldı.
JANDARMANIN ARACINI KAÇIRDI
Şüpheli Tayyip F. ise devriye aracına bindirildi.
Ekiplerin incelemesi sırasında bir anda sürücü koltuğuna geçen şüpheli, devriye aracıyla hızla uzaklaştı.
Şüpheli, araçla Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinde bariyerlere çarpıp kaçmayı sürdürdü.
Jandarma aracı, bir süre sonra Okmeydanı'nda terk edilmiş halde bulunurken şüpheliyi arama çalışmalarına başlandı.
Şüphelinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde otomobille gezerken kuzeninden özür dilemesi ve aracı götürdüğü yerin konumunu bildirmesi yer aldı.