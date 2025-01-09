Altın fiyatları ne kadar? (9 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.021 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.659 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 9 Ocak 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 665 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 43 bin lira oldu.
Gram altın güne 3.021 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 940 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.021,4970 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.940,2100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.883,48 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.940,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.699,3800 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.750,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.659,7600 dolarDolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Ocak 2025)