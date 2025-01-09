Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 16.30'da görüşme gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.30'da bir araya gelecek. Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.
İki liderin gündeminde, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki önemli meseleleri, seçim hazırlıkları ve ekonomik gelişmelerin yer alabileceği belirtiliyor.
Görüşmenin gündemi merak ediliyor
Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siyaset kulislerinde bu toplantının gündeminde şu başlıkların yer alacağı konuşuluyor:
- Seçim hazırlıkları ve stratejiler
- Ekonomik reform planları
- Terörle mücadele ve güvenlik konuları
- Uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeler
Siyaset arenasında gözler bu görüşmede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin sık sık gerçekleştirdiği bu tür toplantılar, ittifakın politik duruşunu belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar, siyaset dünyasında yakından takip edilecek.