Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.30'da bir araya gelecek. Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.

İki liderin gündeminde, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki önemli meseleleri, seçim hazırlıkları ve ekonomik gelişmelerin yer alabileceği belirtiliyor.

Görüşmenin gündemi merak ediliyor

Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siyaset kulislerinde bu toplantının gündeminde şu başlıkların yer alacağı konuşuluyor:

Seçim hazırlıkları ve stratejiler

Ekonomik reform planları

Terörle mücadele ve güvenlik konuları

Uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeler

Siyaset arenasında gözler bu görüşmede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin sık sık gerçekleştirdiği bu tür toplantılar, ittifakın politik duruşunu belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar, siyaset dünyasında yakından takip edilecek.