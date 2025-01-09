YÖK, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğini yine unuttu!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR, 10 Ocak 2022 tarihli sosyal medya paylaşımında;

"Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim" demişti.

Aradan geçen üç seneye yakın sürede bu konuda ne bir çalışma yapıldı ne de görüş alındı.



Akademisyenler üç senedir her Ocak ayında vergi fişi toplar gibi atıf toplamaya devam ediyor.



İşin diğer tarafı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından doçentlik kriterlerinin yenilenmesiyle birlikte Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğindeki alan endeksi kavramı tamamen kaldırıldı.



Söz konusu duyuruda; "Temel alanlar özelinde farklılaşan ve karmaşıklığa sebep olan alan indeksleri tanımı kaldırılmıştır" açıklaması yapılmıştır.



Bu nedenle, akademisyenlerin bu kapsamda yapmış oldukları yayınların ilgili Yönetmeliğe göre hangi başlık altında puanlanacağı konusunda karmaşa bulunmaktadır.



Özetle, akademinin dinamik yapısı ve teknolojik dönüşünün süratli olduğu bu dönemde üç sene önce verilen değişiklik sözünün ne yazık ki bir türlü yapılmadığını Yükseköğretim Kurulu yönetimine bir kez daha hatırlatmak isteriz.