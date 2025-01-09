Edip Akbayram'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Ünlü müzisyen Edip Akbayram, Aldırma Gönül, Hasretinle Yandı Gönlüm, Hey Gönül, Bekle Bizi İstanbul gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı.

Ünlü isim, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı. Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29.12.1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı.