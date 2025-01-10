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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 10.021,06 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 13:16, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:15
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,33 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.021,06 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 35,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,88 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 1,5 artış gösterdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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