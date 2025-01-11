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DEM Parti heyeti bugün Selahattin Demirtaş ile görüşecek

Geçtiğimiz günlerde İmrali Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile, Pazar günü ise Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 10:00, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:58
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DEM Parti heyeti bugün Selahattin Demirtaş ile görüşecek

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından başlattığı temaslarını sürdürüyor. Siyasi partilere gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından heyet, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelecek. Görüşmenin saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün, Pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği belirtildi. Bu görüşmenin de saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor. 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen sokak olaylarına ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Görüşmeler sonrası açıklama bekleniyor

DEM Parti kaynakları, görüşmelerin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmasının planlandığını duyurdu. Ancak açıklamanın hafta sonu gerçekleşmeyeceği, daha sonraki bir tarihte yapılacağı ifade edildi.

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