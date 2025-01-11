2024 yılı bor satışında rekor rakam!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 bor satış verilerini paylaştı. Yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla, geçen yıl rekor kırıldığı açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 13:52, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:53
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlığın paylaşımında, "Yüzde 73'lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik" ifadesi kullanıldı.