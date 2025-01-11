Yavru goril için 4 isim öne çıktı: Birini seçin
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükten çıkan gorilla gorilla için 4 isim öne çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 17:10, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:12
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan, nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla için Tarım ve Orman Bakanlığı isim aramasına devam ediyor.
Bakanlık gorilla gorilla için 4 ismin öne çıktığını duyurarak, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" dedi.
Öne çıkan isimler ise şöyle:
Üzüm
Kömür
Misket
Zeytin.
Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. 👏T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 11, 2025
Şimdi seçim vakti. 👀
📍#Benceİsmi