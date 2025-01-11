Yavru goril için 4 isim öne çıktı: Birini seçin

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan, nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla için Tarım ve Orman Bakanlığı isim aramasına devam ediyor.

Bakanlık gorilla gorilla için 4 ismin öne çıktığını duyurarak, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" dedi.

Öne çıkan isimler ise şöyle:

Üzüm

Kömür

Misket

Zeytin.