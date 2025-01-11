'1 Milyon Mehmet' adıyla tanınan fenomen Mehmet Bucak hayatını kaybetti

Mehmet Bucak, sosyal medya platformlarında paylaştığı eğlenceli videolarla büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Bucak, Mersin sokaklarında "1 milyonun var mı?" şeklindeki esprili soruları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Bucak, videolarında samimi ve içten tavırlarıyla kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanından geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Mehmet Bucak'ın hayatını kaybetmesi sosyal medyada da büyük üzüntüye yol açtı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de bir mesaj paylaşarak, "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun." paylaşımını yaptı.

Mehmet Bucak neden hayatını kaybetti?

Edinilen bilgilere göre Mehmet Bucak Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bucak'ın cenazesi Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'1 Milyon Mehmet' lakaplı Mehmet Bucak kimdir, evli mi, kaç yaşında?

Akli dengesi yerinde olmadığı bilinen Mehmet Bucak, sosyal medyada paylaşılan komik videolarla '1 Milyon Mehmet' lakabıyla biliniyordu. Bucak evli değildi. Sosyal medya fenomeni 56 yaşındaydı. Bucak eski parayla 1 milyon TL istemesiyle ünlenmişti.