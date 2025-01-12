DEM Parti heyeti Figen Yüksekdağ ile Semra Güzel'i ziyaret ediyor

İmralı adasında tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta görüşen DEM Parti heyeti, dün de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

DEM Parti heyeti, bugün de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP'li Semra Güzel'i ziyaret etmek için tutuklu bulundukları Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na öğle saatlerinde ulaştı.

Figen Yüksekdağ'a, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda 'Kobani davası' olarak bilinen davada 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.