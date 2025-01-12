Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ihbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri, evde kız çocuğu ve annenin cesedi ile karşılaşırken baba ise ağır yaralı halde bulundu.

İddiaya göre, ağır yaralı şahsın eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu düşünülüyor.