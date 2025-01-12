Sondaj çalışması sırasında göçük oluştu: 2 işçi toprak altında kaldı

AMASYA (AA) - Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.



