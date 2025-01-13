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Elektrikli araç sahiplerinin şarj mağduriyeti karekod'la çözülüyor

Otoparkların ve özellikle elektrikli araç şarj istasyonlarının izinsiz sürücüler tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen "karekod"lu uygulama giderek yaygınlaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 13:51, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:53
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Elektrikli araç sahiplerinin şarj mağduriyeti karekod'la çözülüyor

Halka açık otoparklarda bulunan şarj istasyonlarına elektrikli olmayan araçların park edilmesi, elektrikli otomobil sahiplerinin mağduriyetine yol açıyor.

Elektrikli araç sahipleri, kendilerine uygun alanları kullanamamalarının yanı sıra şarj imkanından yararlanamadıkları için yolda kalma gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyor.

Bu gibi sorunların artmasından dolayı hem elektrikli araç sahipleri hem de kendilerine ait otoparkları başka otomobillerce işgal edilen sürücüler çeşitli alternatif önlemler arıyor.

Otopark yönetimi konusunda alternatif çözümler sunan LetsParky şirketinin geliştirdiği sistemle, otoparkların ve elektrikli araç şarj istasyonlarının yabancı araçlar tarafından kullanılmasının önüne geçiliyor.

Akıllı park bariyerlerinin izinsiz kullanımını engelleyen sistem, cep telefonuyla kontrol ediliyor. Uygulama aynı zamanda park yerini paylaşmaya ve kimin, hangi koşullarda oraya park edebileceğine de imkan tanıyor.

"25 bin şarj soketinin 5 bin 500'ü entegre edildi"

Şirketin Kurucusu Gökhan Hıncal, TÜBİTAK desteğiyle elektrikli araç şarj istasyonlarındaki "işgal" problemini ortadan kaldırmak için birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Elektrikli araç şarj altyapısının hızla büyüdüğüne dikkati çeken Hıncal, Türkiye'nin bu alanda dünyanın en iyi performans gösteren ülkelerinden biri olduğunu bildirdi.

Hıncal, sektörün en büyük sorununun istasyonların şarj edilmeyen araçlar tarafından işgal edilmesi olduğuna işaret ederek, bu sorunun elektrikli araç kullanımının yaygın olduğu birçok ülkede de görüldüğünü dile getirdi.

Uygulamanın kolaylığına dikkati çeken Hıncal, şöyle konuştu:

"Kullanıcılar mobil uygulamamız üzerinden şarj noktalarını önceden rezerve edebiliyor ve istasyonda bulunan bariyer sayesinde farklı bir araç bu noktaya giremiyor. Uygulama üzerinden kullanıcılarımız gerçek zamanlı olarak doluluk bilgisine ulaşabiliyor. Şarj operatörleriyle kurduğumuz işbirlikleri sayesinde Türkiye'deki 25 bin şarj soketinin 5 bin 500'ünün entegrasyonunu tamamladık."

Akıllı şehir vizyonuyla uyumlu

Hıncal, şehirlerin akıllı hale gelmesiyle otoparkların da bu dönüşümden payını aldığını ve akıllı şehir vizyonuna tam uyumlu çözümler sunduklarını anlattı.

Hastaneler, oteller ve kurumsal şirket otoparklarında da akıllı çözümler sunduklarını belirten Hıncal, şunları kaydetti:

"Apartman otoparklarında plaka tanıma sistemi kurmak yerine, cep telefonundan yönetilebilen akıllı sistem sunuyoruz. Site sakinlerinin uzaktan kumandayla otopark kapısını başkalarına açtığı için sorun yaşanabiliyordu. Kurduğumuz sistemle artık site sakinleri otoparklarında tanımadıkları araçlarla karşılaşmıyorlar. Üstelik site sakinleri misafirlerine telefon numarası ile anlık giriş izni verebiliyor. Belediyelerle işbirliği yaparak şehirlerin otopark yönetimini daha akıllı hale getirebiliriz. Modern şehir yaşamının gerektirdiği akıllı çözümler üretmeye devam edeceğiz."

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