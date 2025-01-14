Borsa günün ilk yarısında yükseldi

23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
Sponsorlu İçerik
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 9.824,26 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 13:15, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:15
Yazdır

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,09 puan ve yüzde 0,94 artışla 9.824,26 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile gıda ve içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 0,26 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber