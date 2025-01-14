Organ bağışı 5 hastaya umut oldu

23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
Sponsorlu İçerik
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Ana sayfaHaberler Sağlık

Organ bağışı 5 hastaya umut oldu

Rize'de geçirdiği trafik kazası sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya umut oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 10:39, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:40
Yazdır
Organ bağışı 5 hastaya umut oldu

Merkeze bağlı Salarha beldesinde 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Medine Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekipleri, hastanın ailesiyle görüştü. Yılmaz ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı verdi.

Medine Yılmaz'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri operasyonla alındı.

Aile, kızlarının organlarının hastaneden nakli sırasında gözyaşı döktü.

"5 hastamıza ikinci bir şans imkanı doğdu"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Alihan Madran, gazetecilere, Medine Yılmaz'ın bağış sayesinde 5 kişiye yeniden umut olduğunu söyledi.

Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından ameliyatın hızla gerçekleştirildiğini belirten Madran, "Hastadan iki kornea, iki böbrek ve karaciğer nakil amacıyla alındı. Sol böbreğimiz Sivas'a, diğer organlarımız ise Samsun'a gönderilmek üzere yola çıktı. 5 hastamıza ikinci bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına, organ bağışlanacak kişiler adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Kardeşimin organlarının bir yerde can bulması gurur verici"

Medine Yılmaz'ın kardeşi Merve Yılmaz ise kazadan 6 ay önce kardeşinin televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini kendilerine söylediğini anlatarak, "Aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde can bulması bizim için gurur verici bir şey. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber