Marketler artık bu ürünleri satmak zorunda: Bakanlık devreye aldı

Ticaret Bakanlığının haksız fiyat değerlendirmesinden perakende ticarete, otomotivden emlak sektörüne kadar geçen yıl çıkarılan pek çok düzenlemesi bu yıl da uygulanacak.

Bakanlıktan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya ve stokçuluğun ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Bir takvim yılında üç defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılabilmesine imkan tanındı.