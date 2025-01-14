Silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı: 13 zanlı yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 11:09, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:10
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri,12 Aralık 2024'te bir kafeteryaya motosikletten silahla ateş edilmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile pala ele geçirildi.