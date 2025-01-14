Süper Lig ekibinde Emre Belözoğlu dönemi! Anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan 5-0'lık yenilgi sonrası Alex de Souza ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Onvo Antalyaspor'un anlaşma ile ilgili kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'de de teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerini yürütmüştü.