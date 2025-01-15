Serenay Sarıkaya ifade vermeye geldi

Menajerlik ve cast ajanslarıyla ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların merkezinde, sektörde uzun yıllardır adını duyuran ve 50'den fazla ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim de yer alıyordu.

Ayşe Barım ve ID iletişim'in sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğu belirtilmişti. ID ajansı sahibi Ayşe Barım, himayesinde çalışan ünlüleri, oyuncuları kendisini dinlemediği takdirde piyasadan sileceğine dair iddialarda bulunduğuna dair söylemler yer alıyordu.

Serenay Sarıkaya ifade veriyor

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Serenay Sarıkaya tanık olarak ifade veriyor.