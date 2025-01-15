Trump: İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 20:19, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 20:28
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.