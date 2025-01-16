Teğmenler için karar günü geldi! Sözlü savunma yapacaklar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yüksek Disiplin Kurulu, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevcut metnin dışında 'Subaylık Yemini' ederek, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler için bugün toplanıyor.

Kurul teğmenlerin sözlü savunmalarını dinleyecek. Teğmenlerin, sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile de destekleyecekleri belirtiliyor. Kurul'un savunmaların ardından bir ay içinde gerekçeli olarak kararını personele tebliğ etmesi bekleniyor.

TSK'dan ihraçları gündemde olan teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan komutanlar da savunma yapacak. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma' cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.