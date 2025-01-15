Teğmenler için karar günü yarın

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos 2024'te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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