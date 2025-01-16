Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler ile Milli Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ve 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Milli Eğitim Akademisini,

b) Alan: Öğretmen adaylarının mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanabilecekleri alanları,

c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan Bakanlığa bağlı resmi kurumları,

e) Eğitim ve uygulama merkezi: Akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezleri,

f) EKPSS: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu,

ğ) Hazırlık eğitimi: Akademi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık amaçlı eğitimi,

h) İlçe grubu: İllerde ilçe grubu belirleme komisyonu tarafından coğrafi özellikler ve ulaşım imkanları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu,

ı) MEB-AGS: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavını,

i) Norm kadro: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

j) Öğretmen adayı: Akademide hazırlık eğitimine alınanları,

k) Öğretmen ihtiyacı: Alan bazında öğretmen norm sayısının mevcut öğretmen sayısından fazla olma durumunu,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Sağlık kurulu raporu: Sağlık kurullarınca ilgili mevzuatına göre düzenlenen raporları,

n) Sözleşmeli öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen öğretmenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Eğitimine Alınacakların Belirlenmesi ve Akademiye Kayıt

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı

MADDE 4- (1) Akademide hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi amacıyla ÖSYM tarafından MEB-AGS yapılır.

(2) MEB-AGS'nin kapsamı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak belirlenir.

(3) MEB-AGS'nin içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, sınavda yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvuru usulü, sınavdan elde edilecek puan türlerinin hazırlık eğitimine girişte kullanılmasına ve sınav sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesi ile sınava ilişkin diğer hususlar Bakanlık ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir. Sınav kılavuzu belirlenen bu hususlar doğrultusunda ÖSYM tarafından hazırlanır ve yayımlanır.

(4) MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerlidir.

Sınav duyurusu

MADDE 5- (1) MEB-AGS'nin yapılacağı tarihler, Bakanlık ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, MEB-AGS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde duyurur.

Başvuru belgesi

MADDE 6- (1) Başvuru belgesi; adayların ayrıntılı kimlik bilgileri, öğrenim düzeyi ve öğrenim alanlarına ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte ÖSYM tarafından hazırlanır.

Hazırlık eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7- (1) Hazırlık eğitimine alınacaklarda 7528 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olmak.

b) Engelli adaylar için EKPSS'den, diğer adaylar için MEB-AGS'den alanlarında belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

c) Daha önce Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan, mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar bakımından yerleştirildikleri tarihten itibaren bir yıllık süre geçmiş olmak.

ç) Öğretmenlik mesleğini yapabileceğine ilişkin sağlık kurulu raporu almış olmak.

(2) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki ve milli sporcu statüsündeki öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine alınmasında, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sınav şartı aranmaz.

Hazırlık eğitimi duyurusu ve Akademiye başvuru

MADDE 8- (1) Sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere hazırlık eğitimine alınacaklar için alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sayısı, taban sınav puanı, başvuru yeri ve süresi ile başvuruya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda belirtilir.

(2) Hazırlık eğitimine alınacaklarda aranan şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen süre içinde hazırlık eğitimine alınmak üzere başvuruda bulunabilir. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir.

Hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi

MADDE 9- (1) Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sayısı dahilinde her alan için MEB-AGS puan üstünlüğüne göre belirlenir. MEB-AGS puanının eşitliği halinde hazırlık eğitimine alınacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(2) Hazırlık eğitimine;

a) 2828 sayılı Kanun ile 3713 sayılı Kanun kapsamında olanlardan alınacaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.

b) Milli sporcu statüsünde bulunanlardan alınacaklar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre belirlenir.

c) Engelli adaylardan alınacaklar EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenir. EKPSS puanının eşitliği halinde hazırlık eğitimine alınacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(3) Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

(4) Hazırlık eğitimine alınacaklar Bakanlıkça ilan edilir.

Akademiye kayıt

MADDE 10- (1) Hazırlık eğitimine kayıt hakkı kazananların, Akademi tarafından belirlenen takvim ve planlama doğrultusunda eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtları yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmeli Öğretmenlikte İstihdam

Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam

MADDE 11- (1) Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentlerinde belirlenen şartları taşımak ve 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilir.

(2) Öğretmen adaylarının tercihleri doğrultusunda eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri 7528 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas başarı puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Atamaya esas başarı puanının eşitliği halinde MEB-AGS puanı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bu şekilde bozulmaması durumunda yerleştirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(3) Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlere boş kalan eğitim kurumları için yeniden tercih hakkı verilir ve ikinci fıkrada belirtilen usule göre yerleştirmeler gerçekleştirilir. İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça kura ile yerleştirilir.

(4) Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınır ve eğitim kurumlarına yerleştirilme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren iki ay içerisinde tamamlanır.

(5) Başvuru tarihleri, başvuruda bulunacaklardan birinci fıkrada belirlenen şartlara ilişkin istenecek belgeler ve yerleştirmeye ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda belirtilir.

Tebligat ve göreve başlama

MADDE 12- (1) Yerleştirmesi yapılanlara 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır.

(2) Yerleştirmesi yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş günü izleyen iş günü içerisinde göreve başlamak zorundadır.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların yerleştirmeleri iptal edilir. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar, hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamaz ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla bir yıl süreyle hazırlık eğitimine alınmak üzere başvuruda bulunamazlar.

(4) Göreve başlamak üzere yerleştirildikleri eğitim kurumunun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvuran adaylardan kimlik, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı, sağlık kurulu raporu, askerlik durum belgesi ile duyuruda belirtilen diğer belgeler istenir. Belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar göreve başlatılır. Bilgi ve belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanlar ile bilgi ve belgelerinde yerleştirmeye engel hali olduğu tespit edilenler göreve başlatılmaz.

(5) Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il/ilçe milli eğitim müdürü arasında hizmet sözleşmesi imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlçe gruplarının oluşturulması

MADDE 13- (1) İlçe grubu belirleme komisyonu, il milli eğitim müdürü başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinden oluşur.

(2) İlçe grubu belirleme komisyonu ilçelerin coğrafi özellikleri ve ulaşım imkanlarını dikkate alarak ilçe gruplarını oluşturur. Oluşturulan ilçe grupları Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 14- (1) Eğitim kurumunun norm kadro sayısının değişmesine bağlı olarak norm kadro fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenir.

(2) Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla sözleşmeli öğretmenin bulunması halinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan, sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan, atamaya esas puanı düşük olan norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenir.

(3) Norm kadro fazlası olan sözleşmeli öğretmenler alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce atanır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenliğe önce başlayan, atamaya esas puanı yüksek olan atanır. Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlerin atamaları, aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları öncelikli olmak üzere ilgili valiliklerce resen yapılır.

(4) Sözleşmeli öğretmenin, üçüncü fıkra kapsamında atamasının yapılamaması durumunda alanında en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan beş il Bakanlıkça tercihine sunulur. Atama işlemi öğretmenin tercihi doğrultusunda gerçekleştirilir. Tercihte bulunmayan öğretmenin ataması Bakanlıkça resen yapılır.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 15- (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda yer değişikliği teklif edilen sözleşmeli öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları valiliklerce; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise Bakanlıkça öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır.

Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Sözleşmeli öğretmenler, alanında görev yapan kadrolu öğretmenler için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Sözleşmeli öğretmenlere öğretmenlik görevi veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticiliği dışında herhangi bir görev verilemez.

Sözleşme süresi

MADDE 17- (1) Sözleşmeli öğretmenlerle mali yılla sınırlı olarak sözleşme yapılır. Sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yeri değişen sözleşmeli öğretmen ile atandığı eğitim kurumunun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü arasında yeni bir sözleşme yapılır. Yapılacak bu sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Öğretmen kadrosuna atama

MADDE 18- (1) Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 7528 sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20- (1) 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.