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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi alınıyor

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Saat 10.40'ta başlayan ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 18:17, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış ve 47 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) bağlanarak ifade vereceği öğrenildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına saat 10.40 itibariyle başlandı.

RIZA AKPOLAT İFADE VERİYOR

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi saat 17.50 sıralarında alınmaya başlandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu.

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