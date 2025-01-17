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Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin fiyatlarında zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 09:27, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:29
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Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin fiyatlarında zam bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 45,17-45,32 TL'den, motorin 47,12-47,24 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 45,82 TL, motorin 47,90 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 46,19 TL, motorin 48,30 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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