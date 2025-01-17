Bakanlık Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne cezayı kesti

Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Kamuda TROY kart dönemi
Kamuda TROY kart dönemi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne cezayı kesti

Bursa'da denetim yapan ekipler, kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi'ne döken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza kesti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 09:48, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:10
Yazdır
Bakanlık Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne cezayı kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa İl Müdürlüğü ekipleri 8 Ocak'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi'ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.

İSTANBUL'A DA CEZA KESİLDİ

Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin lira ceza uyguladı.

6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı. 26 Aralık'ta bir kez daha Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber