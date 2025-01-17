Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile 200 engelli memur alınacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 19:40, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:49
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli memur için alım süreci bugün başladı. Başvurular, EKPSS puanı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden yapılacak.
Başvuru süresi 27 Ocak'ta sona erecek.