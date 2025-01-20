Taziye evinde dehşet: 2 ölü, 4 yaralı...

Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
AK Parti'nin masasındaki son anket
AK Parti'nin masasındaki son anket
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Taziye evinde dehşet: 2 ölü, 4 yaralı...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, taziye evinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Yasin A., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalanın isabet ettiği Cuma Ayar (27) ile Şerif Sarısayındır öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 08:05, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:55
Yazdır

Olay, akşam saatlerinde Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde bulunan Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, vefat eden bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan birbiriyle akraba olan Yasin A. ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin A., bir süre sonra pompalı tüfekle yeniden geldi. Yasin A., yanında getirdiği tüfekle taziye evi içerisinde rastgele ateş açmaya başladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber