CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma

"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.

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