CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 09:54, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:37
Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı.
"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.