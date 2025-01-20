Yolda tanımadığı kızı hastanelik etmişti! İfadesi pes artık dedirtti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, 16 Ocak Perşembe günü kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı. Genç kızı tek yumrukla hastanelik eden o dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDI, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile saldırgan yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

ESKİ KIZ ARKADAŞINA BENZETMİŞ

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Saldırganın ifadesinde, genç kızı eski kız arkadaşına benzettiği ve bir anlık sinir boşalması ile saldırdığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

GENÇ KIZ O ANLARI BÖYLE ANLATTI

Başına gelenleri anlatan genç kız, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşıdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurunca yere düştüm, kendimi toparlayamadım. Sağ gözüme perde indi, darbe aldığım gözümden kanlar aktı. En son yardım çığlıkları attığımı hatırlıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimlerden yardım aldığımı bilmiyorum.

Düştüğüm için kafamın arka tarafından darbe aldığımı, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını öğrendim. Kandan dolayı her yeri bulanık görüyorum ve görme durumum yüzde kaç olduğunu bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor."

"PSİKOLOJİM ALTÜST OLMUŞ DURUMDA"

Psikolojisinin altüst olduğunu söyleyen Akdere, "Hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Ben şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda, yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.