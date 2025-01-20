7 yaşındaki oğlunu vurdu kendini eve kilitledi

Korkunç olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.