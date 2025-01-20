7 yaşındaki oğlunu vurdu kendini eve kilitledi
Kayseri'de bir baba 7 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Çocuğun durumunun ağır olduğu bildirilirken kendini eve kilitleyen babayı ikna çalışmaları sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 14:35, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:37
Korkunç olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.