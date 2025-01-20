Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 20:25, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 21:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirildiği öğrenildi.