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Kredi Kartı Harcamaları Sonradan Taksitlendirilir mi?



Kredi kartı kullanıcılarının sıklıkla merak ettiği konulardan biri, harcamaların sonradan taksitlendirilmesidir. Kimi zaman yapılan harcamalar, gelir durumunu aşabilir ve kart kullanıcıları borçlarını ödeme konusunda zorlanabilir. Böyle zamanlarda akla ilk gelen seçenek genellikle kart harcamalarının sonradan taksitlendirilmesidir. Ancak, bu soruya her bankanın kredi kartı için "evet" yanıtını veremeyiz, çünkü bankaların uyguladıkları kurallar ya da kampanyaları farklılık gösterebilir.



Eğer sonradan taksitlendirme seçeneği sizin için önemliyse bu imkanı sunan bir bankanın kredi kartı kullanılmalıdır. Sonradan taksitlendirme konusunda yüz güldüren seçenekler sunan bankaların başında genellikle Enpara.com geliyor. Bu nedenle, birçok kişi hem kart kullanıp hem de bütçesini korumak adına Enpara.com Kredi Kartı'nı tercih ediyor. Enpara.com Kredi Kartı ile eğitim ve sağlık harcamalarının yanı sıra vergi ve sigorta ödemelerini de sonradan taksitlendirme imkanı bulunuyor. Ancak bu işlemlerde belirli limitler ve kurallar olduğunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.



Eğer Enpara.com Kredi Kartı kullanıyorsanız her ekstre döneminde yurt içinde olmak kaydıyla yapacağınız 3 eğitim ve sağlık harcamasının ya da sigorta ile vergi ödemesinin hiçbir ekstra ücret ödemeden taksitlendirilebilmektedir. Bu taksitlendirme imkanı, 15.000 TL'ye kadar olan harcamalar için geçerlidir ve sonradan taksitlendirme işlemi için herhangi bir faiz uygulanmamaktadır.



Bu yüz güldüren imkandan faydalanmak için Enpara.com internet şubesi ya da mobil uygulaması kullanılabiliyor. Taksitlendirme işlemleri için öncelikle internet ve cep şubesine giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında ise "Kredi Kartı Güncel dönem borcu" ya da "Kredi Kartı Harcama taksitlendirme" adımlarını takip ederek taksitlendirme işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.



Kredi Kartının Sonradan Taksitlendirme İmkanı Neden Önemli?



Artık hemen herkes harcamalarını kredi kartıyla ödüyor ve kimi zaman yapılan harcamalar hanenin aylık gelirini aşabiliyor. Bazı dönemlerde ise beklenmedik ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Beyaz eşyanın yenilenmesinin gerekmesi, eğitim ya da sağlık harcamaları gibi durumlarda kredi kartları ile yapılan harcamalar çok daha yüksek rakamlara tekabül edebiliyor. Bu gibi durumlarda kart kullanıcıları kredi kartlarının ekstresini ödemekte zorlanıyor.



Elbette kredi kartı ekstresinin sadece asgari tutarını ödemek gibi bir seçenek de var ancak bu durumda da kart borcu giderek artıyor ve bu da kart kullanıcılarını zamanla ekonomik anlamda daha fazla zorlamaya başlıyor. Tüm bu süreci başlatmamak adına yapılan harcamalardan uygun olanları sonradan taksitlendirmek gerekebiliyor. Bu sayede kart sahipleri yaptıkları eğitim, sağlık, vergi ya da sigorta ödemelerinin taksitler halinde ödenmesi mümkün hale geliyor ve bu harcamalar için bütçeyi zorlamaya gerek kalmıyor. Bir anlamda gelir gider dengesini korumak için de kredi kartının sağladığı sonradan taksitlendirme seçeneğinden ara ara da olsa faydalanmak gerektiğini belirtmeliyiz. Bu nedenle tercihinizi Enpara.com Kredi Kartı yönünde kullanarak bu imkanı elde etmenizde fayda olacaktır.



Bilmeyenler için önemli bir bilgi daha aktaralım: Enpara.com Kredi Kartı kullanıcıları ömür boyu aidat ödemiyor. Üstelik, 100.000 TL ve üzerinde kredi kartı limiti olan, ekstre borcu 12 ay boyunca 25.000 TL ve üzerinde olan müşteriler, 12 ayın sonunda 750 TL kredi kartı aidatı ödemesi alırlar. Çok avantajlı Enpara.com Kredi Kartı başvurusunda bulunmak isteyenler için aşağıdaki adımları izlemek yeterli olacaktır.



Enpara.com Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?



Bu sorunun yanıtı oldukça basit, öncelikle bankanın internet sitesine tıklamalısınız. Ardından anında online olarak kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Siteye tıkladığınızda "Kartlar" ve sonrasında "Kredi Kartı" alanına tıklayın. Açılan sayfada "Hemen Başvur" butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurun. Gerekli alanları eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra kredi kartı başvurunuzu anında iletebilirsiniz.



Enpara.com sadece ihtiyaç kredisi başvurularını değil kredi kartı başvurularını da kısa zamanda değerlendirmeye alıyor. Haliyle başvuru sonucunu öğrenmek için uzun süre beklemeniz gerekmiyor. Ömür boyu aidat almayan ve sonradan taksitlendirme imkanı sunan Enpara.com Kredi Kartı kullanıcısı olmak için acele edin ve hemen başvurunuzu tamamlayın.