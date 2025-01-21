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Altının gramı 3 bin 119 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 119 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 10:06, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:28
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Altının gramı 3 bin 119 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 96 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 3 bin 119 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 390 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,64 primle 2 bin 725 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dün, ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı.

Ekonomi alanında atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yüzde 1 düşüşle 108,2 seviyesinden güne başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 730 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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