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'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kredi kartı aidatlarındaki artışların tüketiciyi zorladığını belirterek, "Bankaların faiz dışındaki tüm kalemlerdeki kar hırsına bir 'dur' demek lazım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 17:33, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:35
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'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kredi kartı aidatlarına yapılan zamların tüketiciyi ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Şahin, bankaların kredi kartlarından aidat alarak ekstra kar elde ettiğini belirterek, "Bir kredi kartının yıllık aidatları 850 TL ile 2 bin 850 TL arasında değişiyor. Bu rakamlar, bankalar için önemli bir gelir kapısı ancak tüketici için fazladan bir ödeme anlamına geliyor," dedi.

Aidatsız Kart Hakkı Hatırlatması

Bankaların 2014 yılından bu yana aidatsız kart sunma zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Yalın kart adı verilen bu kartlar, taksit yapma özelliği olmayan, sadece kredi kartı olarak kullanılan bir alternatif. Ancak bankalar, tüketicilere bu seçeneği sunmuyor ya da sözleşmelerde bu konuda bilgi vermiyor. Eğer tüketici bu konuda bilgilendirilmediyse, ödediği aidatları hakem heyetleri aracılığıyla geri alabilir," dedi.

BDDK'ya Çağrı: "Makul Kavramı Yeniden Değerlendirilmeli"

Şahin, kredi kartı aidatlarının yanı sıra bankaların faiz dışındaki diğer kar kalemlerine de dikkat çekti. "Bankaların 20'den fazla kar kalemi var ve bunlara da aynı oranda zam yapılıyor. Ancak maliyetlerde artış olmamasına rağmen bu zamların yapılması BDDK'nın denetlemesi gereken bir durum. 'Makul' kavramı bu noktada bankalar lehine genişletiliyor. Bir tüketici için makul olmayan bir ücret, bankalar için önemsiz bir gelir kalemi olarak görülebiliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Tüketicilere Öneriler

Mahmut Şahin, kredi kartı aidatları konusunda tüketicilerin bilinçli davranması gerektiğini vurguladı. Aidatsız kart seçeneklerini araştırmalarını ve sözleşmeleri dikkatlice incelemelerini tavsiye etti. Ayrıca, bilgilendirilmeden aidat ödeyen tüketicilerin hakem heyetlerine başvurarak aidatlarını geri alabileceklerini hatırlattı.

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