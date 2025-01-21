Polisten kaçan düzensiz göçmenler 4. kattan atladı: 1 ölü, 1 yaralı
Van'ın İpekyolu ilçesinde polisten kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen, bir binanın 4. katından tabelaya atlamaya çalışırken yere düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 23:37, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 23:40
Olay, 20 Ocak akşamı saat 21.30 sıralarında yaşandı. Bir binada düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polislerden kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın 4. katındaki tabelaya atlamaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, düşenlerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ağır yaralanan diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.