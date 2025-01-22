Altında tarihi rekor

Altın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı. Ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına dair beklentiler artarken altın da bu ortamdan beslendi ve yükselişe geçti.

Gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2742 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2741 dolar, en yüksek de 2758 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2758 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3141 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3138 lira, en yüksek de 3161 lirayı gördü. Böylece tarihi rekor kırmış oldu. Şu sıralar 3160 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3129 liradan alınırken 3170 liradan satılıyor.