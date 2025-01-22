Korku dolu anlar: Özel liseye kurşun sıktılar! Polis harekete geçti

Çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Okulda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 mermi izi tespit etti.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan özel lisenin duvarına ve camına mermi isabet ettiğini gören görevliler, durumu polise bildirdi.

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