Korku dolu anlar: Özel liseye kurşun sıktılar! Polis harekete geçti
Bakırköy'de özel lisenin duvarına ve camına isabet eden mermi isabet etti. Emniyet ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 14:25, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:20
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan özel lisenin duvarına ve camına mermi isabet ettiğini gören görevliler, durumu polise bildirdi.
Okulda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 mermi izi tespit etti.
Çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.