Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024 yılına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, 2023 yılına göre yüzde 92 artarak 15,8 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam ödeme adedi ise yüzde 18 artışla 18,4 milyar adet oldu.

Kart Sayılarında Artış

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de:

Kredi kartı sayısı : 129,4 milyon (%10 artış)

: 129,4 milyon (%10 artış) Banka kartı sayısı : 194,4 milyon (%3 artış)

: 194,4 milyon (%3 artış) Ön ödemeli kart sayısı: 111,6 milyon (%24 artış)

Toplam kart sayısı, yüzde 10 artışla 435,4 milyona ulaştı.

Kartlı Ödeme Tutarları ve Dağılımı

Kredi kartları : 13,3 trilyon TL (%99 artış)

: 13,3 trilyon TL (%99 artış) Banka kartları : 2,2 trilyon TL (%59 artış)

: 2,2 trilyon TL (%59 artış) Ön ödemeli kartlar: 306,8 milyar TL (%115 artış)

İnternetten Kartlı Ödeme ve Temassız Ödeme

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, yüzde 97 artarak 4,66 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam ödemelerin yüzde 29'u internet üzerinden gerçekleşti.

Temassız ödeme adedi, yüzde 28 artışla 11,96 milyar adede yükselirken, tutar bazında yüzde 113 artışla 4,83 trilyon TL'ye ulaştı. Mağaza içi işlemlerin yüzde 80'i temassız olarak gerçekleşti.

Ödeme Ekosistemindeki 'En'ler

En fazla ödeme tutarı : 30 Aralık'ta 89,2 milyar TL (yılbaşı alışverişi).

: 30 Aralık'ta 89,2 milyar TL (yılbaşı alışverişi). En fazla nakit çekim : 15 Haziran'da 26,8 milyar TL (Kurban Bayramı Arifesi).

: 15 Haziran'da 26,8 milyar TL (Kurban Bayramı Arifesi). En fazla internetten ödeme adedi : 11 Kasım'da 11,8 milyon işlem (indirim dönemi).

: 11 Kasım'da 11,8 milyon işlem (indirim dönemi). En yoğun temassız ödeme günü: 15 Haziran'da 45,2 milyon işlem.

Ödeme Yöntemi Dağılımı

İnternet veya telefon satışları : %37 (5,84 trilyon TL)

: %37 (5,84 trilyon TL) Mağaza içi temaslı ödemeler : %33 (5,17 trilyon TL)

: %33 (5,17 trilyon TL) Temassız ödemeler: %30 (4,83 trilyon TL)

2024'te en fazla kartlı ödeme, pazartesi günleri ve saat 15.00-16.00 arasında gerçekleşti. Kartlı ödeme ekosisteminde kaydedilen bu rekorlar, Türkiye'de dijital ödeme sistemlerinin hızla yaygınlaştığını ve kullanıcı alışkanlıklarının değiştiğini gösteriyor.