Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü gözaltına alındı
Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü gözaltına alındı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Bakan Şimşek'ten gıda sektörüne uyarı: Fahiş fiyat bahaneniz yok
Bakan Şimşek'ten gıda sektörüne uyarı: Fahiş fiyat bahaneniz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
En fazla konut nerede satıldı?
En fazla konut nerede satıldı?
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem

2024 yılında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 92 artarak 15,8 trilyon TL'ye ulaştı. Temassız ödeme, internetten ödeme ve işlem adetlerinde de rekorlar kırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 17:18, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:20
Yazdır
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024 yılına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, 2023 yılına göre yüzde 92 artarak 15,8 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam ödeme adedi ise yüzde 18 artışla 18,4 milyar adet oldu.

Kart Sayılarında Artış

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de:

  • Kredi kartı sayısı: 129,4 milyon (%10 artış)
  • Banka kartı sayısı: 194,4 milyon (%3 artış)
  • Ön ödemeli kart sayısı: 111,6 milyon (%24 artış)

Toplam kart sayısı, yüzde 10 artışla 435,4 milyona ulaştı.

Kartlı Ödeme Tutarları ve Dağılımı

  • Kredi kartları: 13,3 trilyon TL (%99 artış)
  • Banka kartları: 2,2 trilyon TL (%59 artış)
  • Ön ödemeli kartlar: 306,8 milyar TL (%115 artış)

İnternetten Kartlı Ödeme ve Temassız Ödeme

  • İnternetten yapılan kartlı ödemeler, yüzde 97 artarak 4,66 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam ödemelerin yüzde 29'u internet üzerinden gerçekleşti.
  • Temassız ödeme adedi, yüzde 28 artışla 11,96 milyar adede yükselirken, tutar bazında yüzde 113 artışla 4,83 trilyon TL'ye ulaştı. Mağaza içi işlemlerin yüzde 80'i temassız olarak gerçekleşti.

Ödeme Ekosistemindeki 'En'ler

  • En fazla ödeme tutarı: 30 Aralık'ta 89,2 milyar TL (yılbaşı alışverişi).
  • En fazla nakit çekim: 15 Haziran'da 26,8 milyar TL (Kurban Bayramı Arifesi).
  • En fazla internetten ödeme adedi: 11 Kasım'da 11,8 milyon işlem (indirim dönemi).
  • En yoğun temassız ödeme günü: 15 Haziran'da 45,2 milyon işlem.

Ödeme Yöntemi Dağılımı

  • İnternet veya telefon satışları: %37 (5,84 trilyon TL)
  • Mağaza içi temaslı ödemeler: %33 (5,17 trilyon TL)
  • Temassız ödemeler: %30 (4,83 trilyon TL)

2024'te en fazla kartlı ödeme, pazartesi günleri ve saat 15.00-16.00 arasında gerçekleşti. Kartlı ödeme ekosisteminde kaydedilen bu rekorlar, Türkiye'de dijital ödeme sistemlerinin hızla yaygınlaştığını ve kullanıcı alışkanlıklarının değiştiğini gösteriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber