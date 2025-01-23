Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı: Can kaybı 78

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir " ifadeleri kullanıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında dün akşam hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği açıklanmıştı. Yangında vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Dün sabaha karşı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın resmen felaketi yaşattı. Alevlerin ve dumanların sardığı otelde çok sayıda insan hayatını kaybetti.

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