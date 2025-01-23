Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı: Can kaybı 78
Adalet Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu açıkladı. Yangında can verenlerin tamamının kimlikleri tespit edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 10:24, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:40
Dün sabaha karşı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın resmen felaketi yaşattı. Alevlerin ve dumanların sardığı otelde çok sayıda insan hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında dün akşam hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği açıklanmıştı. Yangında vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
YANGINDA TÜM KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir" ifadeleri kullanıldı.