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Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri kimlikleri belli oldu

Adalet Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu açıkladı. Yangında can verenlerin tamamının kimlikleri tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 13:20, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:22
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Dün sabaha karşı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın resmen felaketi yaşattı. Alevlerin ve dumanların sardığı otelde çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında dün akşam hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği açıklanmıştı. Yangında vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

YANGINDA TÜM KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir" ifadeleri kullanıldı.

Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekın, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetız, Vedat Çetız, Mine Akışli, Şenol Akışli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetız, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgıray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akışli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekın, Özüm Karataşlı, Esat Çetız, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgıray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazık, Bilal Gültekın, Zehra Sena Gültekın, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekın, Muhammed Selim Gültekın, Yusuf Sinaneddin Gültekın, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgıray, Erhan Tüzgıray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetız, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahın, Laura Kurtınadze.

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